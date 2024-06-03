Pandemide başladıkları hobileri sayesinde köşeyi döndüler: Mıknatıslar, para dolu kasayı çekti

03 Haziran 2024 10:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:38

Milyonlarca insanın eve tıkılıp kaldığı pandemi sırasında birçok kişi kendine yeni hobiler edinirken James Kane ve Barbie Agostini çifti, mıknatıs balıkçılığına yöneldi. ABD'nin New York şehrinde bulunan Meadows Corona Parkı gölünde, şimdiye kadar hobileri sayesinde birçok metale denk gelen çift, içi para dolu bir kasaya da denk geldi.

James Kane ve Barbie Agostini, mıknatıs balıkçılığı yaparken bir kasa buldular ve içinde 100 bin dolar vardı. 100 dolarlardan oluşan banknotların bazıları zarar görse de içinde halen işe yarar olanları vardı.

İkili, paraların bir suçta kullanılmış olup olmadığını bilmedikleri için polise danıştılar. New York Polis Departmanıyla iletişime geçen çifte mutlu haber verildi. Para herhangi bir suçla bağlantılı değildi ve onlarda kalmasında bir sakınca görülmedi.

MIKNATIS BALIKÇILIĞI ZENGİN ETTİ

Kane ve Agostini, başına gelenleri şöyle anlattılar:

"Kasayı açtık ve içindeki banknotları gördük. Yıpranmıştı ancak halen işe yarar olanlar vardı. New York Polis Departmanıyla iletişime geçtik. Polis, paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını tespit ettiği için paranın bizde kalmasına izin verdi.''

''Mıknatıs balıkçılığına Covid-19 salgını sırasında başlamıştık. Daha önce de bulduğumuz ilginç şeyler oldu ancak genellikle maddi değeri olmayan şeylerdi. Genellikle eski silahlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları, motosiklet parçaları ve yabancı madeni paralar bulmuştuk.''