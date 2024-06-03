Sel felaketinde kahreden görüntüler: 3 genç ölüme birbirlerine sarılarak gittiler

03 Haziran 2024 14:22 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:45

Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

İtalya'nın Udine şehrinde meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler, görenlerin içini dağladı. Friuli bölgesinden geçen Natisone Nehri'nin aşırı yağmur nedeniyle taşmasının ardından yaşanan panik anlarında 3 arkadaşın son anları videoya yansıdı.

Videoda birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalışan gençlerin 20 yaşındaki Patrizia Cormos, 23 yaşındaki Bianca Doros ve 25 yaşındaki Cristian Molnar olduğu öğrenildi. Gençlerin dengede durmak, sulara kapılmadan beraber kurtarılmayı beklemek için birbirine sarıldığı düşünülüyor.

HEP BERABER SEL SULARINA KAPILDILAR

Görüntülerde, gençlerin birkaç saniye sonra hep beraber sel sularına kapıldıkları görülüyor. Udinese bölgesinin itfaiye şefi Giorgio Basile, The Telegraph'a açıklama yaparak yaşananları anlattı:

"Biz onlara halat fırlatarak kurtarmaya çalıştık fakat sel suları onları yuttu ve sadece yok olmalarını izledik."

İKİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yetkililer, bugün Cormos ve Doros'un cansız bedeninin olay yerinden 1 kilometre uzakta bulunduğunu açıkladı. Yetkililer Molnar için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Doros ve Molnar'ın Romanya vatandaşı olduğu belirtildi.

Öte yandan gençlerin sel sularına kapılmadan önce ormanlık alanda yürüyüş yaptığı belirtildi.