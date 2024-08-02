Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal'e taziyelerini iletti

02 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan, Haniye'nin cenaze törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan, Haniye'nin cenaze törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

DOHA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede İsmail Haniye’nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti.