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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:36

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Masada kritik konular vardı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ismin görüşmesinde, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Masada kritik konular vardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 17:36

Dışişleri Bakanı 'ın savaş diplomasisi devam ediyor. Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı ile bugün bir gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Masada kritik konular vardı

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Fidan ve Arakçi, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Masada kritik konular vardı

GÜNDEMLERİNDE NELER VARDI?

'nın aktarığına göre; iki ismin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Bakan Fidan ve Arakçi, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.

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#hakan fidan
#iran
#dışişleri bakanlığı
#Abbas Arakçi
#Telefon Görüşmesi
#Gündem
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