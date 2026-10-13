Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın savaş diplomasisi devam ediyor. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Masada kritik konular vardı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan ve Arakçi, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.

GÜNDEMLERİNDE NELER VARDI?

Dışişleri Bakanlığı'nın aktarığına göre; iki ismin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Bakan Fidan ve Arakçi, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.