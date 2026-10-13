Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Masada kritik konular vardı

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İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın savaş diplomasisi devam ediyor. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın aktarığına göre; iki ismin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.
Bakan Fidan ve Arakçi, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.