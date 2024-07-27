Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Gündem Gazze ve Afganistan

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Gündem Gazze ve Afganistan

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Temmuz 2024 11:25 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü. İkili görüşmelerinde gündeminde Afganistan, Gazze ve Rohingya Müslümanları vardı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Gündem Gazze ve Afganistan - 1. Resim

Bakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Yusof ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Gündem Gazze ve Afganistan - 2. Resim

GÜVENLİK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ve bölgesel konular ele alındı, Afganistan’daki durum ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu değerlendirildi.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Gündem Gazze ve Afganistan - 3. Resim

Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Yusof ile görüşmede ise ilerleyen dönemde yapılacak üst düzey ziyaretlerin takvimi, Gazze’deki gelişmeler ve Rohingya Müslümanlarının durumu masaya yatırıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...