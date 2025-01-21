Bakan Göktaş duyurdu! Kartalkaya'daki yangından etkilenenlere psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar​ için başsağlığı mesajı yayımlarken, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Göktaş ayrıca yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanacağını duyurdu.

Bakan Göktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."