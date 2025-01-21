Bakan Göktaş duyurdu! Kartalkaya'daki yangından etkilenenlere psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla harekete geçildiğini duyurdu. Vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun hizmet modellerini geliştirmek için 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibinin görevlendirildiği açıklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımlarken, yaralılara acil şifa diledi.
Bakan Göktaş ayrıca yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanacağını duyurdu.
'YANGINDAN ETKİLENENLEN 155 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜK'
Bakan Göktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
"Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."