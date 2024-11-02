Bakan Göktaş 'Sürece dahil olacağız' diyerek duyurdu! 'Narin'in davası Türkiye'nin davası'

02 Kasım 2024 12:18 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş; sosyal medya ve dizilerdeki sahnelerle şiddetin normalleştirildiğini belirtti, "Şiddet siyaset üstü, küresel bir sorun" dedi. Göktaş, kadına yönelik şiddete cezayla ilgili olarak da "Türkiye olarak güçlü bir yasal alt yapıya sahibiz" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran cinayetiyle ilgili de değerlendirme yapan Bakan Göktaş, "Narin'in davası Türkiye'nin davasıdır. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak" şeklinde konuştu.

Narin'in babası Arif Güran, eşini ve oğlunu cezaevinde neden hiç ziyaret etmediğini açıkladı!

Narin'in babası Arif Güran, eşini ve oğlunu cezaevinde neden hiç ziyaret etmediğini açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Bakan Göktaş; sosyal medya​ ve dizilerdeki sahnelerle şiddetin normalleştirildiğini belirtti, "Şiddet siyaset üstü, küresel bir sorun" dedi.

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran​ cinayetine de ilişkin önemli bilgiler veren Bakan Göktaş'ın açıklamaları şöyle: "Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Onlara bakanlığımızın çalışmaları ile ilgili kadın-çocuk, engelli-yaşlı ve diğer alanlarla ilgili çalışmalarımız anlattık.

Kadın-çocuk özellikle şiddet​ ile istismar gibi konuları ele aldık. Gelişen ve değişen bir dünyadayız. Sosyal medya burada önümüze önemli bir öğe olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan dezenformasyonun hızlı şekilde yayıldığı bir mecra. Şiddet içerikleri de hızlı şekilde yayılıyor. Çocuklarımızın maruz kaldığı içerikler var. Şiddet, istismar ve diğer konular noktasında bakanlığımızın hassasiyetleri bu temsilere ilettik.

Sosyal medya üzerinden akran zorbalığı, kadınların taciz edilmesi, şantaja maruz kaldığı ortamlar olduğunu bize gelen şikayetlerden biliyoruz. Bu konuda kendileri ile görüşme sağladık. Bir işbirliği geliştirmek istediğimizi ilettik. Çocuklarımızı zararlı içeriklerden korumak adına neler yapabileceğimiz birlikte istişare ettik. Hem kadına yönelik şiddet konusunda hem de şiddet içeriklerinin her türlü toplumsal infiale sebep olacak görüntülerin bu şekilde sosyal medya yayılması noktasında oluşan kötü durumlar için fikir alışverişi yaptık.

DİZİ FİLMLERİNDEKİ ŞİDDET SAHNELERİ

Yapımlarda şiddet unsuru normalleştiriliyor. Dijital oyunlarda şiddet çok yaygın. Şiddetin her türlüsü çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE CEZA

Şiddeti izleme ve önleme merkezleri ile mücadele ediyoruz. Bir vaka bile bizim için fazla bir vaka. Devlet olarak amasız ve fakatsız tavrımız çok net. Şiddetin kök nedenlerini araştırıyoruz. Tekrarının nasıl önleneceği araştırılıyor. Kadına şiddet siyaset üstü bir konu. Türkiye olarak güçlü bir yasal altyapıya sahibiz.

NARİN SORUŞTURMASINA MÜDAHİLLİK BAŞVURUSU

Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."