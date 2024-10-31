Narin'in babası Arif Güran cinayetin nedenini açıkladı! O detayı ilk kez anlattı

31 Ekim 2024 08:28 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 08:34

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu gününde cansız nedeni bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran cinayetin sebebini ilk kez açıkladı. Haklarında müebbet hapis cezası istenen kardeşi, oğlu ve karısını sonuna kadar savunan baba Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar ile arasında geçen husumete dikkat çekti.

Narin'in babası Arif Güran, eşini ve oğlunu cezaevinde neden hiç ziyaret etmediğini açıkladı!

Narin'in babası Arif Güran, eşini ve oğlunu cezaevinde neden hiç ziyaret etmediğini açıkladı!

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Narin Güran'ın babası Arif Güran sessizliğini bozdu. Cinayetin sebebi üzerinde duran baba Güran, tutuklu bulunan eşi, kardeşi ve oğlunu savundu. Güran, "Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar" diyerek ailesinin suçsuz olduğunu belirtti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin faili olduğunu iddia eden baba Güran, cinayetten önce aralarında geçen husumeti anlattı.

"ONUN İNADINA YAPTI"

Baba Güran, Habertürk muhabirinin "Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Başta vardı. Bu olay olmadan 10-15 gün, 10 gün önce, benimle onun arasında olan araba ticaretinde, zaten kesinlikle diyordu ki 'Kesinlikle kabul etmiyorum, vermeyeceğim bu parayı' diyordu. Şahitler var, çağırmışım onları. Yine yarısını bana, yarısını ona verdi. Ama orada biraz kekeledi. Ben orada kekelemesiyle dalga geçtim. O, onun inadına yaptı."

"YANIMDA OTURDU, ÇAY İÇTİ, ARAMAYA KATILDI"

"Ama ona rağmen Narin kaybolduğunda şüphelenmemiştiniz" sorusuna şöyle cevap verdi: "Tabii ki... Çünkü niye şüphelenmedim? Adam her gün arama çalışmasına katılıyor, her akşam camiye geliyor, yanımda oturuyor, çay içiyor, namaz kılıyor. İnsanın cesareti varsa... Kızımı götürmüş derede saklamış, o kadar cesaretli bir insan ve gelip yanımda oturdu, bunu niye yapmasın?"

"Cesedi Salim Güran'dan aldığını iddia ediyor. Bu nedenle o cesarette olabilir mi?" sorusuna işe şu yanıtı verdi: "Mümkün değil. Nevzat Bahtiyar benim yanımdayken Salim Güran benim yanımda değildi. Salim Güran askerlerle beraber, muhtar olduğu için, askerlerle geziyordu."