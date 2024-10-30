İşte Narin Güran olayındaki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran cinayet günü...

30 Ekim 2024 10:18 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:05

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarına karşı bazı şüpheliler ifadelerini değiştirdi. Kayıtlarda anne Yüksek Güran ve kardeş Enes Güran'ın telefonlarını ikişer dakika arayla kapanması ve açılması da yer aldı.

Narin'in abisi Baran Güran her şeyi tek tek açıkladı! Anne neden gizlice kan verdi?

Narin'in abisi Baran Güran her şeyi tek tek açıkladı! Anne neden gizlice kan verdi?

Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın paylaşımları kafa karıştırdı! İlk kez konuştu: "Bizim dediğimiz bir kelime..."

Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın paylaşımları kafa karıştırdı! İlk kez konuştu: "Bizim dediğimiz bir kelime..."

Narin Güran​'ın abisi Baran Güran geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında HTS kayıtlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. HTS diye tutturmuşlar diyen Güran'ın "Bana bütün köyün bir baz istasyonunu çıkarsınlar. Annem ve Enes inkâr ediyor mu? Biz evdeyiz diyorlar. Aksi olsa inkâr ederler ve biz evde değiliz derlerdi. Bir HTS diye tutturmuşlar. İddianamede HTS harici bir şey yok" sözleri tepki toplamıştı. Ancak Tavşantepe köyü, 3 ayrı baz istasyonundan sinyal alıyordu.

İŞTE HTS KAYITLARININ GERÇEKLERİ

İlk ihbar 112'ye Narin'in kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos saat 20.43'te ağabey Baran Güran tarafından yapıldı. HTS kayıtlarında ise Narin Baran, 15.11'de en son okul kamera kaydında görüldüğü halde tam 5 saat sonra niye hava karardıktan sonra geç ihbarda bulunuldu?...

Narin'in kaybolmasından 9 gün sonra köydeki bütün cep telefonlarına el konuldu. HTS kayıtlarına göre özellikle olay günü köydeki çoğu telefondaki görüşme ve mesajlar niye silindi?...

Nevzat Bahtiyar'ın aracı, kamera kaydında cesedin bulunduğu dereden 15.44'te ayrıldı. Bahtiyar yer gösterme dâhil üç ayrı ifade verdi. 9 Eylül'deki yer göstermede cesedi Salim Güran​'ın kendisine verdiğini ve battaniyeye sarılı vaziyette kendi arabasına koyduğunu, ardından ahırdan aldığı çuvala koyarak dereye gömdüğünü itiraf etti. Bir gün sonra biraz farklı olsa da yine benzer ifade verdi. 21 Eylül tarihli üçüncü ifadesini ise değiştirdi. Bu defa Salim Güran'ın çağırması üzerine Narin'in evine gittiğini, odaların kapalı olduğunu, evde hiç kimseyi görmediğini ve evde olsalar dahi odaların içinde olup olmadıklarını bilmediğini iddia etti.

Nevzat Bahtiyar​, "Salim beni yerde yatan Narin'in yanına götürdü. Artık suç ortağımsın. Yoksa oğlunun kafasına sıktırırım dedi. Ben de Narin'i daha sonra dereye gömdüm" dedi. Nevzat Bahtiyar, HTS kayıtlarına göre evde oldukları tespit edilen diğerleriyle niçin karşılaşmadı ya da seslerini duymadı? Odaların kapıları niçin kapalıydı? İlk iki ifadesinde eve gitmediğini söylemeyen Nevzat Bahtiyar üçüncü ifadesinde bu defa niçin Narin'in evine gittiğini detaylı şekilde anlattı?..

Soruşturması ayrı yürüyen Birsen Güran ve kardeşi Melike Güran olay günü en son Narin'i, Salim Güran'ın telkinleriyle 17.40'da gördükleri iddiasında bulundular. HTS kayıtlarına göre Narin Güran'ın cesedi en geç 16.00 gibi gömülmüştü. Birsen ve Melike niçin böyle bir iddiada bulundu? Ayrıca cesedin bulunduğu gün Yüksel Güran'a, "Biz mi yaptık sanki üzerimize geliyorsunuz" diyerek ne demek istedi?...

Narin'in evinde yapılan aramada 5 battaniye, halı, yolluk ve halı parçalarında bir delil bulunamadı. HTS kayıtlarına göre Narin'in cesedinin sarıldığı bej renkli battaniye suç delili olarak bulunamadı mı?...

Salim Güran, Narin'i en son olay günü 15.00'te, daha sonraki ifadelerinde ise 17.00 ve 18.00 sıralarında Nevzat Bahtiyar'ı ise o gün 15.00 ve 16.00'da hiç görmediğini ve daha sonra ise onunla konuşmadığını iddia etti. HTS kayıtları ise Salim Güran'ın ifadelerinin tam aksini söylüyordu.

Zira kayıtlara göre Narin'in evine gittiğini anlatmayan Salim Güran, 15.22'den 16.10'a kadar Narin'in evindeydi. Ayrıca bir de Narin'in evinden Mehmet Selim Atasoy'u telefonla aradı. 22.47'de ise Salim Güran'ın telefonu, cesedin bulunduğu noktadan sinyal verdi ve 22.55'te oradan ayrıldı. Salim Güran, HTS kayıtlarına karşı nasıl bir savunma yapacak?…

Enes Güran olay günü 14.30'da telefonu kapandığında ve 15.41'de telefonu açıldığında evdeydi. 17.50'de evden çıktı ve o gün 18.13'te kapanan telefonu bir gün sonra 04.44'de açıldı. Enes Güran, kardeşi Narin'in kaybolduğunu akşam ezanı 19.11'de fark ettiğini anlatmıştı.

HTS raporlarında ise kayıp saatini ilk olarak jandarmaya 16.30 olarak bildirdi ve 'olayın şokuyla böyle söyledim' dedi. Ayrıca o akşam bakkaldan alışveriş yaptığı iddiasında bulundu. Köy bakkalı ise ifadesinde olay günü kapalı olduğunu savcılık ifadesinde anlattı.

İhbar saatlerinde ve bakkalla ilgili alışveriş olayında çelişkili beyanlarda bulunan Enes Güran'ın telefonu niçin kapalıydı ve farklı ifadeler verdi?

Yüksel Güran da HTS kayıtlarına göre 14.28'de telefonu kapandığında ve 15.38'de telefonu açıldığında ev ve müştemilatında bulunuyordu. Yüksel Güran'ın da Enes Güran gibi ikişer dakika arayla aynı saatlerde telefonunun kapanması ve açılmasına mahkemede ne cevap verecek?

Narin'in kaybolmasının ardından Erhan Güran ve Barış Güran evlerine kamera taktırdı. Kamera kayıtları incelendiğinde gece saatlerinde sık sık toplantı yaptıkları anlaşıldı. Bu toplantılara kimler katıldı? Toplantılarda neler konuşuldu?