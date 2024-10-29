Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın paylaşımları kafa karıştırdı! İlk kez konuştu: "Bizim dediğimiz bir kelime..."

29 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:27

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran sosyal medyada yaptığı paylaşımları 45 dakika sonra silinmesi kafaları karıştırmıştı. Annesi, kardeşi ve Narin'i paylaşan Baran Güran, duruşmaya günler kala ilk kez konuştu.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran​ cinayetinde soru işaretleri belirsizliğini sürdürüyor. Korkunç cinayette anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Soruşturma devam ederken Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı. Annesi, kardeşi Enes ve Narin'in fotoğraflarını paylaşan Baran Güran gelen tepkilerden sonra paylaşımları sildi.

3 PAYLAŞIMI DA SİLDİ

Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

3'üncü paylaşımında katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

"BİR KELİMEYİ 50 KERE VURUYORLAR"

Baran Güran, duruşma öncesinde atv Haber'e konuştu. Güran 7 Kasım'da yapılacak duruşmaya katılacağını belirterek, ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösterdi. Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmasını gözünü seveyim!" dedi.