Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın paylaşımları gündem oldu! Tepki çekince hepsini sildi

28 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:20

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın kurban gittiği korkunç cinayette soruşturma devam ederken ağabey Baran Güran'dan günler sonra paylaşım geldi. Paylaşımıyla tepki çeken Baran Güran, tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin'in bulunduğu fotoğrafları 45 dakika sonra sildi.

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde soru işaretleri henüz giderilemedi. Türkiye'nin konuştuğu cinayette tutuklu olmayan ağabey Baran Güran, günler sonra paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMLARI HEMEN SİLDİ

Tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran'ı ve Narin'i paylaşan Baran Güran yaptığı paylaşımları 45 dakika sonra sildi.

"CANIM ANNEM, ÇOK ÖZLEDİM"

Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

"İFTİRA ATANLAR UTANSIN"

15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

"ABİLERİNE KATİL DEDİNİZ"

3'üncü paylaşımında katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

AMCASINI PAYLAŞMADI

Baran Güran'ın amcası Salim Güran'ı paylaşmaması ise dikkat çekti.