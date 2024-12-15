Bakan Güler'den 'kılıçlı yemin' açıklaması: Konu 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek değil!

Milli Savunma Bakanı​ Yaşar Güler​​, Kara Harp Okulu​'ndaki resmi mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve 'kılıçlı yemin' yapan teğmenler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Güler, konunun 'disiplinsiz' çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi.

İhracı talep edilen teğmenler hakkında Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Biz olaya en başından itibaren disiplin açısından baktığımızı defalarca ifade ettik." dedi.

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda kılıçlı yeminle ilgili disiplin soruşturmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri’nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Biz olaya en başından itibaren disiplin açısından baktığımızı defalarca ifade ettik.

Konu yürürlükten kaldırılan andı okumak veya ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur.

Disiplin soruşturmasında hiçbir teğmene okunan metnin içeriği veya neden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedin, diye soru sorulmadı. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci devam etmektedir. Kurul kararını henüz vermedi. Bu aşamada kesin kanaat belirtmek uygun değil. Hep birlikte sonucu bekleyelim"