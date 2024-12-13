Bakan Güler'den net Suriye mesajı! 'Teröre asla izin vermeyeceğiz'

13 Aralık 2024 22:13 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 22:23

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurul Bütçe Görüşmeleri'nde Suriye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler bölgede terör örgütü PKK/YPG'ye izin vermeyeceklerini söylerken "Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bab’ın güneyi ve Münbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler​, TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Bütçe Görüşmeleri sırasında Suriye​'deki gelişmelere ve Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, Suriye Milli Ordusu tarafından Tel-Rıfat, El-Bab’ın güneyi ve Münbiç hattında başarıyla yürütülen operasyonlar sonucunda PKK/YPG​ terör örgütünün bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldığını belirtti. Güler, "PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİNE SESSİZ KALINMAMALI"

Suriye’deki siyasi geçiş sürecine de değinen Güler, bu geçişin güvenli, sorunsuz ve mevcut sorunları çözecek şekilde gerçekleşmesi için Türkiye’nin aktif çabalarını sürdüreceğini söylerken, "İsrail’in eylemlerine sessiz kalınmamalı" diyerek mesaj verdi.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Suriye Milli Ordusunun, Tel-Rıfat, El-Bab’ın güneyi ve Münbiç hattında başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır.

'TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'