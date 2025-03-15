Bakan Güler'den PKK ve uzantılarına net çağrı! 'Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim edin'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve şartsız olarak silahlarını teslim etmelidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen etkin diplomasiyle Türkiye'nin müzakere masalarının ve dünya güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini belirten Bakan Güler, PKK ve uzantılarına uyarıda bulundu. Güler, 'Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim edin' ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN TÜM UZANTILARI SİLAHLARINI TESLİM ETMELİDİR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve şartsız olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakan Güler, terörün bitirilmesi noktasında herkesin müsterih olması gerektiğini belirterek, "Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" şeklinde konuştu.