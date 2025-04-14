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 | Özge Sönmez

Bakan Güler'den PKK ve uzantılarına net çağrı! 'Silah bırakmayan her yapı hedefimiz olacak'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısına ilişkin konuştu. Güler, "Devletin duruşu nettir. Silah bırakmayan her yapı meşru hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 12:55

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanları ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren Bakan Güler, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısı hakkında konuşan Güler,

silah bırakmayan her yapının hedef olacağını belirtti.

"HİÇBİR YAPILANMAYA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Bakan Güler, "Suriye’de istikrarın tesisi, toprak bütünlüğünün korunması ve yeni hükümetin ülke genelinde meşru otoriteyi tesis etmesi, bölgemizin geleceği açısından kritik önemdedir." dedi.

Bakan Güler şöyle devam etti:

"Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır.

Silahı bırakmamakta ısrar eden, kardeşliği değil ayrılığı körüklemeye çalışan her yapı, dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimiz olmaya devam edecektir.

Bu konuda devletimizin duruşu nettir:

Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek; toplumun güvenliğini tehdit eden hiçbir yapılanmaya müsamaha gösterilmeyecektir."

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ETİKETLER
#yaşar güler
#güvenlik
#milli savunma bakanı
#Silah Politikası
#Militant Örgütler
#Gündem
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