 | Özge Sönmez

Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur her şeyi itiraf etti! Tek kişinin ismini verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan görevli memur Diyar Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı. Akdağ ifadesinde sosyal medyada tanıştığı Ayşegül isimli kadının yönlendirmesi ve ısrarıyla kayıtları sorguladığını itiraf etti. Açığa alınan memur, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını belirtti.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 10:14

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Akın Gürlek’e yönelik iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akın Gürlek'in kişisel veri kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan 3 isimden Diyar Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı. Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli memur Diyar Akdağ ifadesinde her şeyi itiraf etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelttiği Lüksemburg iddiaları da asılsız çıktı!
Adalet Bakanı Akın Gürlek toplumun yükselen eleştirisi için söz verdi: Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız
