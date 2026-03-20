Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelttiği Lüksemburg iddiaları da asılsız çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı 'Lüksemburg’ iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Adli kaynaklardan yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, konuya açıklık getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelttiği Lüksemburg iddiaları da asılsız çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.03.2026
12:57
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
12:57

CHP Genel Başkanı , Adalet Bakanı hakkında gündeme getirdiği iddialar bir bir çürütülüyor. Gürlek’in Eti Maden’in bağlantılı firmasında üyeliği yapmasına rağmen "Lüksemburg’a hiç gitmedim" beyanı üzerine başlayan tartışmalara son nokta koyuldu. Adli kaynaklar “Akın Gürlek Lüksemburg’a hiç gitmediğini beyan ettiği halde Eti Maden’in Lüksemburg bağlantılı firmasının yönetiminde yer aldı ve huzur hakkı aldı” iddialarına açıklık getirdi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Yapılan açıklama şu şekilde:

Sosyal medya mecralarında “Akın Gürlek Lüksemburg’a hiç gitmediğini beyan ettiği halde Eti Maden’in Lüksemburg bağlantılı firmasının yönetiminde yer aldı ve huzur hakkı aldı” yönündeki içeriklere dair bilgilendirme yapma gereği doğmuştur.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in “Lüksemburg’a gitmedim” açıklaması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından dile getirilen “Lüksemburg’da yatı var” şeklindeki mesnetsiz iddiaya yanıt niteliğindedir.

Sayın Gürlek, Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde ilgili yönetim kurulunda yer almıştır. Bilindiği üzere yönetim kurulu şirketin en üst karar organıdır. Yönetim kurulu ilgili ilgili ülkenin ticaret hukuku ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Söz konusu şirketin faaliyetlerinin yürütümü Lüksemburg’da bulunan şirket genel müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu faaliyetlerinin fiilen Lüksemburg’da olması ile ilgili bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, görev kapsamında Lüksemburg’a gitme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sayın Bakanın görevde olduğu dönemde Lüksemburg’a gitmediği yönündeki beyanı doğrudur. Bu durum, yönetim kurulundaki görevini yerine getirmesine de engel teşkil etmemiştir. İddiaların aksine, görev şirket ana statüsü hükümleri kapsamında Türkiye’den icra edilmiş olup kamuoyuna yansıtılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.