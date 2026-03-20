Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelttiği Lüksemburg iddiaları da asılsız çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında gündeme getirdiği iddialar bir bir çürütülüyor. Gürlek’in Eti Maden’in Lüksemburg bağlantılı firmasında yönetim kurulu üyeliği yapmasına rağmen "Lüksemburg’a hiç gitmedim" beyanı üzerine başlayan tartışmalara son nokta koyuldu. Adli kaynaklar “Akın Gürlek Lüksemburg’a hiç gitmediğini beyan ettiği halde Eti Maden’in Lüksemburg bağlantılı firmasının yönetiminde yer aldı ve huzur hakkı aldı” iddialarına açıklık getirdi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Yapılan açıklama şu şekilde:

Sosyal medya mecralarında “Akın Gürlek Lüksemburg’a hiç gitmediğini beyan ettiği halde Eti Maden’in Lüksemburg bağlantılı firmasının yönetiminde yer aldı ve huzur hakkı aldı” yönündeki içeriklere dair bilgilendirme yapma gereği doğmuştur.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in “Lüksemburg’a gitmedim” açıklaması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından dile getirilen “Lüksemburg’da yatı var” şeklindeki mesnetsiz iddiaya yanıt niteliğindedir.

Sayın Gürlek, Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde ilgili yönetim kurulunda yer almıştır. Bilindiği üzere yönetim kurulu şirketin en üst karar organıdır. Yönetim kurulu ilgili ilgili ülkenin ticaret hukuku ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Söz konusu şirketin faaliyetlerinin yürütümü Lüksemburg’da bulunan şirket genel müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu faaliyetlerinin fiilen Lüksemburg’da olması ile ilgili bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, görev kapsamında Lüksemburg’a gitme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sayın Bakanın görevde olduğu dönemde Lüksemburg’a gitmediği yönündeki beyanı doğrudur. Bu durum, yönetim kurulundaki görevini yerine getirmesine de engel teşkil etmemiştir. İddiaların aksine, görev şirket ana statüsü hükümleri kapsamında Türkiye’den icra edilmiş olup kamuoyuna yansıtılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.