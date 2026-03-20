Rapçi Canbay'ın aracına silahlı saldırı: Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldürüldü, Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!

İstanbul Ümraniye Sıddık Sokak’ta gece yarısı meydana gelen olay, adeta bir film sahnesini aratmadı. İçerisinde popüler rap sanatçısı Canbay’ın da bulunduğu seyir halindeki araca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaylım ateşi açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Kars 36 Spor Kulübü’nün futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

KARS 36 SPOR KULÜBÜ’NDEN ACI AÇIKLAMA

Genç futbolcunun vefat haberi Kars 36 Spor camiasını yasa boğdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kars 36 Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul'da uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Genç sporcumuzun vefatı bizleri derinden yaralamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

SORUŞTURMADA FLAŞ GELİŞME: ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının hemen ardından geniş çaplı bir operasyon başlattı. Araçta bulunan rapçi Canbay’ın ifadesine başvuran ekipler, elde edilen deliller ve iddialar doğrultusunda rotayı magazin dünyasına kırdı. Saldırının, Canbay’ın yakın zamanda ayrıldığı eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine Kalaycıoğlu, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Ünlü ismin emniyetteki işlemleri sürerken, saldırının bir "hesaplaşma" olup olmadığı titizlikle inceleniyor.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Genç bir sporcunun yaşamını yitirdiği, bir müzisyenin ise hedef alındığı bu karanlık olayın perde arkası, Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadesi ve yapılacak teknik incelemelerle aydınlanacak.