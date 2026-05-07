Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik süren davayı değerlendirdi. Kamuoyunda tartışılan etkin pişmanlıktan vazgeçenlerle davanın çöktüğü iddialarını reddeden Bakan Gürlek davanın seyrini değerlendirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Gürlek'ten İBB davasında "etkin pişmanlık çöktü" iddialarına cevap Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında etkin pişmanlıktan vazgeçenlerle davanın çöktüğü iddialarını reddetti. Bakan Gürlek, hakim ve savcılara kimsenin talimat veremeyeceğini belirtti. Şu ana kadar ifadesini geri çeken kimsenin olmadığını, en son Adem Soytekin'in soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunduğunu ve mahkeme aşamasında da aynı ifadeleri tekrarladığını söyledi. Dosyada etkin pişmanlık beyanları dışında MASAK raporları, para hareketleri, sanıkların kendi ikrarları ve HTS trafiklerinin de bulunduğunu belirtti.

-Öncelikle hatırlatalım hakim ve savcılara kimse talimat eremez. Şu ana kadar ifadesini geri çeken kimse yok. En son Adem Soytekin vardı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmuştu. Mahkeme aşamasında da aynı ifadeleri tekrar etti. Yani böyle bir şey yok.

- Yani dosyadaki maddi deliller zaten soruşma aşamasına getirildi. Burada yürüyen bir süreç var. Yani kesinlikle şu ana kadar sizin söylediğiniz gibi beyanını geri çeken ya da itirafından... Böyle şeyler konuşuldu. Onlar öyle bir şey yok. Yani Adem Soytekin en güncel, geçen hafta Adem Soytekin beyanlarını tekrar etti. Aynı ifadeleri verdi. Böyle bir şey yok.

-Dosyada maddi deliller var. Bakın MASAK raporları var, para hareketleri var. Yani bir kısım sanıkların kendi ikrarı var. Sanık kabul ediyor. Ben diyor ki işte parayı verdim diyor. Parayı rüşvet olarak aldım diyor. İşte atıyorum mesela örnek veriyorum. Boğaziçi imarla ilgili ben diyor işte işimin hallolması için elden şu kadar parayı götürdüm, teslim ettim diyor. Yani bu şekilde yani sadece tanık beyanı, itirafçı beyanı yok dosyada. Masak raporlarıyla örtüşen bir çalışma var. HTS trafikleri var. Ona dikkat etmek lazım. Şu ana kadar sizin söylediğiniz gibi ilk cümlenize dönmek istiyorum sorunuza. Beyanından vazgeçen kimse yok.