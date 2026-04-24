Bakan Gürlek'ten Rabia Naz ve Rojin Kabaiş açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için büyük çaba sarf eden Bakan Gürlek'in açıklamaları dikkat çekti. Gülistan Doku soruşturması sayesinde yeniden gündeme gelen Rabia Naz ve Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümlerine değinen Gürlek, iki olayın da üzerine gidileceğini bildirdi.

Özetle

"KARARLILIKLA ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Gürlek, şu ifadeleri kaydetti:

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.

Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır."

Gürlek ayrıca söz konusu davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarına ve savcılara teşekkürlerini iletti.