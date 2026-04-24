Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Gürlek'ten Rabia Naz ve Rojin Kabaiş açıklaması

Edirne Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Rojin Kabaiş ve Rabia Naz vakasına ilişkin açıklama geldi. Gürlek yaptığı açıklamada 'Hiçbir adli vaka sahipsiz değil' ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 13:18

, Edirne Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için büyük çaba sarf eden Bakan Gürlek'in açıklamaları dikkat çekti. soruşturması sayesinde yeniden gündeme gelen Rabia Naz ve 'in şüpheli ölümlerine değinen Gürlek, iki olayın da üzerine gidileceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Edirne Valiliği'nde yaptığı açıklamada, toplum vicdanında iz bırakan ve aydınlatılması beklenen faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini belirtti.
Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturması vesilesiyle yeniden gündeme gelen Rabia Naz ve Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümleri dahil olmak üzere, çözümlenmeyi bekleyen veya kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiselerin üzerine gidileceğini bildirdi.
Hiçbir adli vakanın sahipsiz olmadığını ve şüpheli hiçbir vakanın unutulmaya terk edilmeyeceğini vurguladı.
Devletin adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahip olduğunu belirtti.
Adli vakalarda savcıların dosyanın kapağındaki isme, makamına veya mevkisine bakmaksızın soruşturma yetkilerini kullanacağını ifade etti.
Söz konusu davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarına ve savcılara teşekkürlerini iletti.
"KARARLILIKLA ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Gürlek, şu ifadeleri kaydetti:

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.

Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır."

Gürlek ayrıca söz konusu davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarına ve savcılara teşekkürlerini iletti.

