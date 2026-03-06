Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Bakan Hakan Fidan, Ararat Mirzoyan ile görüştü

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da diplomatik temaslarını sıklaştırıyor. Bakan Hakan Fidan, son olarak Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntıları da belli oldu.

Bakan Hakan Fidan, Ararat Mirzoyan ile görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 17:53

- ile arasındaki savaş 7. gününde sürüyor. Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artarken Hakan Fidan da savaşın ilk gününden itibaren diplomatik temaslarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bakan Hakan Fidan son olarak Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Hakan Fidan, Ararat Mirzoyan ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ile Ararat Mirzoyan arasındaki görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

