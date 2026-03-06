Bakan Hakan Fidan, Ararat Mirzoyan ile görüştü

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 7. gününde sürüyor. Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da savaşın ilk gününden itibaren diplomatik temaslarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bakan Hakan Fidan son olarak Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ile Ararat Mirzoyan arasındaki görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.