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 | Selahattin Demirel

Bakan Kurum İzmir'de yangın bölgesinde! Konutların teslimi için tarih verdi

İzmir Ödemiş'te yaşanan orman yangını sonrası bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara 1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli konutların teslim edileceğini söyledi.

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Bakan Kurum İzmir'de yangın bölgesinde! Konutların teslimi için tarih verdi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 22:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , 'in ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Toplantı sonrası Karaduman Mahallesine gelen Bakan Kurum, mahallede incelemelerde bulunup vatandaşla bulunduktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Kurum, orman yangınında hayatını kaybeden iki vatandaş için başsağlığı dileyerek "Canı pahasına çalışan tüm orman kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun" dedi.

Bakan Kurum İzmir'de yangın bölgesinde! Konutların teslimi için tarih verdi

"VATANDAŞLARIN HESAPLARINA 16 MİLYON LİRA YATIRILDI"

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini de İzmir halkına iletti. Bakan Kurum, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın hesaplarına şu ana kadar yaklaşık 16 milyon lira yatırıldı. Kira yardımı, taşınma yardımı ve eşya zararları karşılandı" dedi. Ayrıca tarafından 30 milyon lira ödenek gönderildiği, ihtiyaç halinde bu rakamın artırılacağı ifade edildi.

Bakan Kurum İzmir'de yangın bölgesinde! Konutların teslimi için tarih verdi

KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Kurum, İzmir ve Bilecik'te inşa çalışmalarının 1-2 ay içinde başlayacağını, bir yıl içerisinde sağlam ve güvenli konutların teslim edileceğini vurguladı. Kurum, "Nasıl ki Antalya ve Muğla'da verdiğimiz sözleri tuttuk, burada da vatandaşlarımıza yeni evlerini teslim edeceğiz" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dikkat çeken Kurum, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Vatandaşlardan daha dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyen Bakan, basit bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı.

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