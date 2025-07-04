Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son bir hafta orman yangınlarıyla mücadelede çok yoğun bir şekilde geçti. Ancak ben sözlerime başlamadan önce bu yılın 6 aylık verilerini paylaşmak istiyorum. Bu yılın 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktı" dedi.