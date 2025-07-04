YANGIN BÖLGESİNDE SON DURUM
İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınları ciddi boyuta ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle daha geniş alanlara yayılan orman yangınları otoyola kadar ilerledi. Birçok köy ve mahalle tahliye edildi. Vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte ağlaya ağlaya evlerini boşalttı. Bölgedeki acı tablo yürek yakarken, alevlerin otoyola yaklaşması sebebiyle sebebiyle Aydın-İzmir Otoyolu trafiğe kapatıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla ise Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale yeniden başladı. Yangında bir orman işçisi şehit olurken 80 yaşındaki yatalak hasta İbrahim Erkan da hayatını kaybetti. İşte yangın bölgesinde son durum...
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/4/bucada-alevler-gokyuzune-ulasti_202507040817.mp4
BU GÖRÜNTÜLERE YÜREK DAYANMAZ
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/4/izmirde-yanginla-mucadele-iste-bolgeden-goruntuler_202507040814.mp4
"3 YANGINI GAYRETLE SÖNDÜRECEĞİZ"
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda devam eden 3 yangını söndürmek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Son bir haftada 624 yangından tam 621’ini kontrol altına aldık. Devam eden 3 yangını da gayretle söndüreceğiz. Birlikte yeşerteceğiz. Bu Vatan bizim. Bu mücadele hepimizin." denildi.
AYDIN-İZMİR OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını Aydın yönüne doğru ilerlerken, alevlerin otoyola yaklaşması sebebiyle sebebiyle Aydın-İzmir Otoyolu trafiğe kapatıldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "İzmir-Aydın Otoyolu, Çeşme Otoyolu Ayrımı Kavşağı ile Havalimanı Kavşağı arasında Yıldızköy mevkiinde çıkan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
SON 6 AYDA 3 BİN 44 YANGIN
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son bir hafta orman yangınlarıyla mücadelede çok yoğun bir şekilde geçti. Ancak ben sözlerime başlamadan önce bu yılın 6 aylık verilerini paylaşmak istiyorum. Bu yılın 6 ayında bin 305'i ormanlık alanda, bin 739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 adet yangın çıktı" dedi.