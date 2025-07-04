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 | Yusuf Özgür Bülbül

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Orman yangını bilançosu belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Haziran ile 4 Temmuz 2025 arasında Türkiye'nin 12 farklı ilinde meydana gelen 65 orman yangınına ilişkin yürütülen adli süreçler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Yerlikaya, yangınlarla bağlantılı olarak 44 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 21:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yangınların büyük bir bölümünün insan kaynaklı ihmallerden çıktığı tespit edildi. Kaynak makinesi, biçerdöver kullanımı sırasında çıkan kıvılcımlar ile anız ve bahçe temizliği için yakılan ateşin kontrolsüzce ormanlık alanlara sıçraması, yangınların ana sebepleri olarak öne çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Orman yangını bilançosu belli oldu

TEK TEK RAKAM VERDİ

Yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok ilde şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı. Öne çıkan bazı olaylar ve adli sonuçları şöyle:

İzmir-Aliağa Bozköy Mahallesinde; 26 Haziran’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; bahçe temizliği yapıldığı esnada yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 6 şahıstan M.E. tutuklandı. İ.B., E.İ., S.İ., R.E., L.N. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sakarya-Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesinde; 27 Haziran’da başlayan yangın 2 gün süren çalışmalar sonucu söndürüldü. R.N., Y.N. ve N.İ. isimli şahısların yangının çıkış noktasında tarla sürdüklerinin tespiti sonucu; 3 şahıs gözaltına alındı. 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesini alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

İzmir-Bornova Yakaköy Mahallesinde; 27 Haziran’da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. N.N., L.B., E.Ü., E.K., R.N. isimli şahısların kaynak makinesi ve spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı anlaşıldı. 3 şahıs tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Orman yangını bilançosu belli oldu

Manisa-Akhisar Musaca Mahallesinde; 28 Haziran’da başlayıp halen süren kapsamında; 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. D.A. isimli şahsın arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması neticesinde yangın çıktığı belirlendi. 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir- Havran Halıca Mahallesinde; 28 Haziran’da başlayıp 29 Haziran’da söndürülen orman yangını kapsamında; 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. M.N. isimli şahsın kullanmış olduğu kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktığı anlaşıldı. 1 şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Orman yangını bilançosu belli oldu

Balıkesir- Bigadiç Çamköy Mahallesinde; 26 Haziran’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; tarlada başlayan yangının ormanlık alana sıçraması neticesinde meydana geldiği belirlendi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Olay ile ilgili İ.Ç., A.Ç. ve F.I. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Balıkesir- Altıeylül Gökçeören Mahallesinde; 1 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. M.T. isimli şahıs tutuklandı.

BİÇERDÖVER MAKİNASINDAN ÇIKTI

Kütahya-Gediz Yenikent beldesinde; 1 Temmuz’da başlayıp 2 Temmuz’da söndürülen orman yangının; biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. R.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa-Mustafa Kemalpaşa Alacaat Mahallesinde; 1 Temmuz’da başlayıp 2 Temmuz’da söndürülen orman yangını kapsamında; orman kesim faaliyeti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

İzmir-Buca Zafer Mahallesinde; 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren N.I., S.R., Y.N. ve B.N. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uşak-Eşme Balabancı Köyünde; 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.S. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alındı ve tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Orman yangını bilançosu belli oldu

Kahramanmaraş-Pazarcık Karabıyık Mahallesinde; 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; piknik ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangın; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Mersin - Mut Hisarköy Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın; elektrik direğinden çıktığı değerlendirilmiş olup, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Kırklareli - Merkez Karıncak Köyünde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında; yangının çıkış noktasında yakalanan A.S. ve. D.Ç. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

İstanbul - Silivri Çanta Balan Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren V.S., N.K.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bakan Yerlikaya tedbir çağrısı yaptı. Yerlikaya, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1941196466141192352

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ETİKETLER
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#Ihmaller
#Adli Işlem
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