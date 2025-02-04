Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: 'Volkanik hareketlilik başladı'

04 Şubat 2025 10:37 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu' programında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine 2 yıl içerisinde 75 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyleyen Kurum, Ege Denizi'nde yaşanan depremleri de değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu' programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kurum, 2 yıl içerisinde deprem bölgesine 75 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, 2025 yılı bütçesinde de yine deprem bölgesi için 584 milyar liralık kaynak ayrıldığını açıkladı. Öte yandan Kurum, Ege'de meydana gelen depremlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"BÖLGEDE VOLKANİK HAREKETLİLİK BAŞLADI"

Ege depremleri hakkında konuşan Kurum, "Anadolu coğrafyası bir depremler coğrafyasıdır. Hepimiz depremin en önemli gerçek olduğunu bilmeliyiz. Buna mecburuz. Biz Malatya’da 201 bininci konutumuzun anahtarlarını verirken aynı anda Konya’da bir binanın kendiliğinden çöktüğüne şahitlik ettik.

1 haftadır AFAD’ın ve Bakanlığımızın takip ettiği Ege’deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Ege’deki Santorini Ada’nın 6.5 km kuzeydoğusunda bir volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. 2011 ve 2012 yıllarında benzer bir sismik aktivite yaşanmıştı ama herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır.

Santorini'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan deprem fırtınasının bir benzeri şimdi yeniden başladı ve sarsıntılara sebep oluyor, bölgede volkanik hareketlilik başladı. Hem Konya'daki gibi kendiliğinden yıkılan binaların hem de bu durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesaj açıktır. Her iki hadise depreme hazırlık hadisesinin ne kadar acil olduğunu bir kere daha göstermiştir."