Ege'deki depremlerin ardından Naci Görür'den endişe verici İzmir açıklaması! 'Bu kadar yıkıcı başka şehir yok'

04 Şubat 2025 09:28 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:43

Ege'deki Santorini Adası yakınlarında meydana gelen depremler büyük paniğe neden oldu. Sayısı git gide artan depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, İzmir için korkutan açıklamada bulundu.

Yanardağ patlarsa ne olur? Yunanistan ve Türkiye’de deprem olabilir

Yanardağ patlarsa ne olur? Yunanistan ve Türkiye’de deprem olabilir

Ege Denizi'nde 4 gün önce başlayan depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Adeta beşik gibi sallanan bölgede heyelanlar da yaşanıyor. Yunanistan’ın Santorini Adası'ndan yaşayanlar büyük panik içinde kaçmaya başladı. Bölge halkı gemi ve feribotlarla tahliye edildi.

AFAD yaşanan sarsıntıları "Deprem fırtınası şeklinde gelişen aktivite" olarak tanımladı. Türkiye'ye 140 kilometre ötede meydana gelen depremler ise neredeyse dakika başı olmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli'den alınan verilere göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'deki depremlerin ardından Türkiye için ve özellikle daha önce yıkıcı bir deprem yaşayan İzmir için tehlike çanları çalıyor! Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de üzerinde fay hattı olan binaların olduğunu aktardı.

'ÜSTÜNDE FAY HATTI OLAN BAŞKA ŞEHİR YOK'

Ege Denizi'nde 5 dakikada bir deprem oluyor Yunanlılar felakete hazırlanırken İzmir için korkutan yorum Prof. Naci Görür'den geldi!

"İzmir'de üzerinde fay hatları olan binalar var! Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok işin kötü yanı biz bunun farkında değiliz. İzmir milletvekillerinin de ben bu durumdan haberdar olduklarını hiç zannetmiyorum.

İzmir çok enteresan bir yer, deprem üreten çok kaynağı var. İzmir'in tarihi depremlerine bakarsanız hep İzmir depremi diye çok sayıda deprem çıkar.

'SONRA BAKARIZ MANTIĞI VAR'

İzmir'de 7.0 büyüklüğünden fazla fay hattı riski olan en az 15 fay hattı var. Bu kesin, deprem gelir ondan sonra bakarız mantığı var. Bu faylar nerede? Faylar hareketlenirse şehrim nasıl zarar görür? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu düşünmesi lazım, ama önemsemiyoruz maalesef.

İzmir'de üzerinde bina olan fay hatları var, bunlar beni hiç şaşırtmaz. İzmir bir fay hattının üzerine büyüdü."