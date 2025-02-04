Ege beşik gibi sallanıyor! Bölge halkı Santorini'yi terk etti: Gelen görüntüler dehşete düşürdü

04 Şubat 2025 08:47 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:29

Ege Denizi'nde 4 gün önce başlayan depremler şiddetlenerek devam ediyor. Heyelanların meydana geldiği ada boşaltılırken dünyanın da gözü Yunanistan'a çevrildi. 4 günde kaydedilen depremlerin sayısı 400'ü geçerken dakika başı yeni depremler oluyor. İşte Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler...

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası dur durak bilmiyor. 4 gün önce başlayan depremler durmaksızın devam ederken bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü. Heyelanların yaşandığı Yunanistan’ın Santorini adasından kaçış başladı. Bölge halkı gemi ve feribotlarla tahliye edildi. AFAD yaşanan sarsıntıları "Deprem fırtınası şeklinde gelişen aktivite" olarak tanımladı. Türkiye'ye 140 kilometre ötede meydana gelen depremler ise neredeyse dakika başı olmaya devam ediyor. Son olarak Kandilli'den alınan verilere göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

EGE 'DE SON DEPREM

Son olarak Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, saat 09:09'da Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 19.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SABAHA KARŞI BÜYÜK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

(AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.39'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SANTORİNİ'DE DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Yunanistan'ın popüler turistik adası Santorini'de kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Santorini adası yakınlarında meydana gelen yüzlerce depremin ardından heyelanlar meydana geldi. Adanın yüksek yerlerinden dev kayaların düştüğü görüldü.

"DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, "Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYEBİLİR"

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, "Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var" ifadelerini kullandı.