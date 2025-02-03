Depremler şiddetleniyor! Yunanistan'dan gelen görüntüler dehşete düşürdü: Sesleri duyan dondu kaldı

03 Şubat 2025 15:27 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:39

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler şiddetini arttırarak devam ediyor. Sayısı 400'ü çoktan geçen depremler büyük paniğe neden olurken Yunanistan'ın popüler turistik adası Santorini'de kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü.

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD bu hareketliliği 'deprem fırtınası' olarak tanımladı. Türkiye'ye 140 kilometre mesafede gerçekleşen depremlerin sıklığı neredeyse 1 dakikaya düştü. Deprem uzmanlarından peş peşe açıklamalar ve uyarılar geldi. Yapılan uyarılarda 6 ve üzerinde bir depremin Türkiye kıyılarından hissedileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Depremlerin durmadığı bölgede acil durum önlemleri alınırken gelen görüntüler de dehşete düşürdü. Yunanistan’ın Santorini adası yakınlarında meydana gelen yüzlerce depremin ardından heyelanlar meydana geldi. Kaydedilen görüntülerde, turistik adadan kayaların düştüğü görüldü.