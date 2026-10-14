Bakan Mehmet Şimşek eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi

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İstanbul
Türkiye gündemini haftalardır meşgul eden fon soruşturmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında istenen soruşturma izni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından verildi.
Bakan Şimşek'in verdiği soruşturma izniyle haksız kazanç sağlanan ve bir krize dönüşen fonlarla ilgili önceki dönem Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görev yapan İbrahim Ömer Gönül'ün herhangi bir ihmalinin olup olmadığının araştırılmasıyla ilgili engel de kalkmış oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı göndererek İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin istemişti.
Başsavcılık yazısında, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif işlemlerin yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin devam eden soruşturmalar işaret edilmişti.
Savcılık, Gönül'ün SPK Başkanı olduğu dönemde yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik "açık ve yeterli emareler" bulunduğunu bildirmişti.
Bakan Şimşek, savcılık talebinin ardından 2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu ön inceleme ve araştırma yapmakla görevlendirmişti.
Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.
18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanan İbrahim Ömer Gönül, Nisan 2026'da dört yıllık görev süresinin sona ermesi dolayısıyla görevinden ayrılmıştı. Gönül, 8 Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanmıştı.