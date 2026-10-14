Türkiye gündemini haftalardır meşgul eden fon soruşturmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında istenen soruşturma izni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından verildi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Mehmet Şimşek eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen soruşturma iznini verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de Gönül hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma izni istemiş ve Gönül aynı gün şüpheli sıfatıyla ifade vermiştir. Savcılık yazısında, manipülatif işlemlerin yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla yapıldığı iddiaları ile Gönül'ün denetleme görevini yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler bulunduğu belirtilmiştir. Bakan Şimşek, savcılığın talebi sonrası 2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu ön inceleme ve araştırma için görevlendirmiştir. Verilen izinle, kriz haline gelen fonlarla ilgili Gönül'ün bir ihmalinin bulunup bulunmadığının araştırılmasının önündeki engel kalkmıştır. 18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanan Gönül, Nisan 2026'da görevinden ayrılmış ve 8 Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına getirilmiştir.

Bakan Şimşek'in verdiği soruşturma izniyle haksız kazanç sağlanan ve bir krize dönüşen fonlarla ilgili önceki dönem Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görev yapan İbrahim Ömer Gönül'ün herhangi bir ihmalinin olup olmadığının araştırılmasıyla ilgili engel de kalkmış oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı göndererek İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin istemişti.

Başsavcılık yazısında, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif işlemlerin yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin devam eden soruşturmalar işaret edilmişti.

Savcılık, Gönül'ün SPK Başkanı olduğu dönemde yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik "açık ve yeterli emareler" bulunduğunu bildirmişti.

Bakan Şimşek, savcılık talebinin ardından 2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu ön inceleme ve araştırma yapmakla görevlendirmişti.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanan İbrahim Ömer Gönül, Nisan 2026'da dört yıllık görev süresinin sona ermesi dolayısıyla görevinden ayrılmıştı. Gönül, 8 Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanmıştı.



