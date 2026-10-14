AK Parti'den fon soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: "Mağduriyetler süratle çözülecek"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

Fon ile ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını aktardı.

282 kişi arasından 84'ünin tutuklandığını belirten Akbaşoğlu, "27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı" dedi.

"FON MAĞDURİYETLERİ SÜRATLA ÇÖZÜLECEK"

Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fon ile ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisindeyiz. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı.

Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı."

https://x.com/akbasogluemin/status/2110319397633917399