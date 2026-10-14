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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:51

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına yönelik güçlü tercih sürüyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası varlık tercihlerinin güçlü kaldığını ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına yönelik güçlü tercih sürüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:51

(TCMB) Başkanı , fon çıkışlarının yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihlerinde kayda değer bir zayıflamaya yol açmadığını belirterek, "Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına yönelik tercihi genel olarak güçlü seyrini sürdürüyor." dedi.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına yönelik güçlü tercih sürüyor

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında Türkiye'nin makroekonomik görünümü ve para politikası hakkında açıklamalarda bulundu.
Karahan, fon çıkışlarına rağmen yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına yönelik tercihinin genel olarak güçlü seyrini sürdürdüğünü belirtti.
Yükselen enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına ve zayıf talebin enflasyonist baskıları hafiflettiğine işaret etti.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceğini ve bu politikanın dezenflasyon sürecini güçlendireceğini ifade etti.
Dezenflasyonun hizmet sektöründe devam ettiğini ve kira enflasyonunda gevşeme görüldüğünü dile getirdi.
2026 yılına ilişkin dış talep görünümünün zayıfladığına ancak dış ticaret açığının ılımlı seviyelerde kaldığına dikkat çekti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 'nın Tayland'ın başkenti 'ta düzenlediği yıllık toplantılarda "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına yönelik güçlü tercih sürüyor

Yükselen enerji fiyatlarına rağmen enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret eden Karahan, zayıf talebin arz şoklarından kaynaklanan enflasyonist baskıları hafiflettiğini ifade etti.

Fatih Karahan, fon çıkışlarının yurt içi yerleşiklerin Türk lirası cinsi varlıklara yönelik tercihlerinde kayda değer bir zayıflamaya yol açmadığını belirterek, “Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına yönelik tercihi genel olarak güçlü seyrini sürdürüyor.” dedi.

Proaktif tedbirlerin işlem kısıtlaması getirilen fonlardan kaynaklanabilecek olası etkilerin yayılma risklerini sınırlandırdığını dile getiren Karahan, sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik güçlü tercihin devam ettiğini vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına yönelik güçlü tercih sürüyor

Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek. Kurul, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak, ara hedeflerle uyumlu dezenflasyon patikasının öngördüğü sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını söyleyen Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.

"DEZENFLASYON HİZMET SEKTÖRÜNDE DEVAM EDİYOR"

Karahan, arz yönlü baskılar nedeniyle dezenflasyon sürecinin yavaşladığını ifade etti.

Bu yıl enflasyon üzerindeki ana etkinin enerji fiyatları olduğunu belirten Karahan, dezenflasyonun hizmet sektöründe devam ettiğini vurguladı.

Kira enflasyonunda gevşeme görüldüğünü belirten Karahan, öncü göstergelerin kira enflasyonunda daha da yavaşlama olacağına işaret ettiğini ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına yönelik güçlü tercih sürüyor

Karahan, kira ve eğitim kalemlerindeki enflasyonun gerilemesinin ulaştırma ve haberleşme kalemlerindeki fiyat artışlarıyla kısmen dengelendiğini belirtti.

Güçlü olumsuz etkenlere rağmen talep koşullarının temel mal grubunda dezenflasyon sürecini desteklediğini vurgulayan Karahan, enflasyon beklentilerinin ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektirdiğini kaydetti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına yönelik güçlü tercih sürüyor

"CARİ AÇIK SINIRLI SEVİYELERDE KALDI"

Karahan, 2026 yılına ilişkin dış talep görünümünün zayıfladığını belirterek, bu zayıflığa ilişkin zorluklara karşın dış ticaret açığının ılımlı seviyelerde olduğunu bildirdi.

Turizm gelirlerinin geçen yılki seviyelere yakın seyrettiğini ifade eden Karahan, dış kaynaklı olumsuz etkilere karşın cari açığın sınırlı seviyelerde kaldığını vurgularken eşel mobil sisteminin akaryakıt fiyatlarındaki artışları sınırladığını belirtti.

Arz şokları karşısında para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğini ifade eden Karahan, soğuyan talep koşullarının enflasyonist baskıları hafiflettiğine dikkati çekti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Türk lirasına yönelik güçlü tercih sürüyor

Karahan, işgücü piyasasındaki sıkılığın manşet işsizlik oranının ima ettiğinden daha düşük seviyede olduğunu kaydetti.

"Yüksek frekanslı veriler, üçüncü çeyrekte yurt içi talepteki zayıflığın devam ettiğini teyit ediyor." ifadesini kullanan Karahan, makroihtiyati politikaların kredi büyümesindeki yavaşlamayı desteklediğini söyledi.

Karahan, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların rezerv tamponlarındaki oynaklığı artırdığına vurgu yaptı.

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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#fatih karahan
#bangkok
#Dünya Bankası
#Uluslararası Para Fonu
#Ekonomi
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