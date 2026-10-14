Altın alıp satacaklara kritik uyarı: Zafer Ergezen ekim sonu için fiyat verdi

Altın alıp satacak yatırımcılar için kritik açıklama geldi. Küresel piyasalarda savaşın seyri, yükselen petrol fiyatları ve faiz baskısı altın ve gümüş fiyatlarını etkiliyor.

Ekim ayının sonuna yaklaşırken Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a konuşan Emtia Piyasa Uzmanı Zafer Ergezen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergezen, ons altın ve gümüşte ekim ayı sonu için beklediği fiyat aralıklarını açıkladı ve piyasalarda belirleyici olacak gelişmelere işaret etti.

TAHVİL FAİZLERİ SON 17 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Ekim ayının ilk yarısında emtia piyasalarında yaşanan hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zafer Ergezen: Aslında piyasalarda yaşanan en büyük endişe, şu anda petrol fiyatlarının yüksek olması ve savaşın devam etmesi. Petrol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle enflasyon endişeleri de yüksek seyrediyor. Bununla beraber tahvil faizlerinin yüksek seyrettiğini görüyoruz. ABD'de tahvil faizleri son 17 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bununla beraber Avrupa'da Almanya ve Fransa'da da tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Tüm dünyada tahvil faizleri yükseliyor. Bu ne demektir? Tüm dünyada borçlanmanın maliyeti artıyor. Borçlanmanın maliyetinin artması demek, doğal olarak kredilerin azalması veya kredi geri ödemeleri için duyulan nakit ihtiyacının artması demek. Bu da birçok varlık fiyatında satışlara yol açıyor.

YATIRIMLARIN MALİYETİ ARTIYOR

Bir diğer konu da yatırımların maliyetinin artması. Yatırım maliyetleri arttığı için birçok şirket yatırımlarını azaltma yoluna gidiyor. Bundan dolayı küresel büyümede yavaşlama endişeleri artıyor. Küresel büyümede yavaşlama endişeleri arttığı için emtia talebinin de azalması bekleniyor.

Genel tablo bu şekilde. Kısaca, endüstriyel metallere olan talep azalıyor. Altın, gümüş gibi kıymetli metallerde de satış baskısının olduğunu görüyoruz.

Çünkü faizler yüksek seyrediyor. Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine çıktı. Burası çok kritik. Uzun zamandan beri bu seviyeleri hiç görmemiştik. Şimdi bu seviyelerin üzerindeyiz. Bu da genel anlamda tüm varlık fiyatlarını baskılayan diğer bir unsur.

Piyasa Unsuru / Gösterge Mevcut Durum / Gelişme Ekonomik Etkisi ve Beklentiler Petrol Fiyatları ve Savaş Yüksek seviyelerde ve jeopolitik gerginlik sürüyor. Enflasyon endişelerinin yüksek seyretmesine neden oluyor. Tahvil Faizleri ABD'de son 17 yılın zirvesinde; Almanya ve Fransa başta olmak üzere küresel ölçekte yükselişte. Küresel borçlanma maliyetlerini artırıyor, kredileri kısıtlıyor ve varlık fiyatlarında satış baskısı yaratıyor. Şirket Yatırımları ve Küresel Büyüme Artan finansman maliyetleri nedeniyle yatırımlar kısılıyor. Küresel büyümede yavaşlama endişeleri güçleniyor. Emtia Piyasaları (Endüstriyel ve Kıymetli Metaller) Altın ve gümüşte satış baskısı hakim, endüstriyel metallere talep geriliyor. Büyümedeki yavaşlama ve yüksek faiz ortamı talep daralmasına yol açıyor. Dolar Endeksi (DXY) Kritik seviye olan 102'nin üzerine çıktı. Tüm varlık fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturuyor.

BUGÜN ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Ekim ayının kalan bölümünde altın ve emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açabilecek en önemli gelişme sizce ne olacak?

Zafer Ergezen: Şu anda, dediğim gibi, piyasanın gözü aslında petrol fiyatlarında. Petrol fiyatlarında yukarı veya aşağı yönlü sert hareketlerin olması, altın ve gümüş gibi kıymetli metaller tarafında da sert hareketlerin görülmesine yol açacaktır. Şu anda en kritik noktanın bu olduğunu söyleyebiliriz.

Kısa vadede bakacak olursak bugün, 14 Ekim'de, ABD tarafından enflasyon verileri gelecek. Bu önemli çünkü enflasyonun beklentilerin üzerinde olması durumunda faiz artışı tahminleri artacaktır. Bu, genel olarak varlık fiyatlarında baskıya yol açabilir. Tam tersi, beklentilerin altında gelecek bir veri ise alımların gelmesine yol açabilir. Kısa vadede bunun etkili olacağını söyleyebiliriz.

Tarih Ülke Veri Senaryo Olası Etki / Piyasa Tepkisi 14 Ekim ABD Enflasyon Verileri Beklentilerin Üzerinde Faiz artışı tahminleri artar, varlık fiyatlarında baskı oluşabilir. Beklentilerin Altında Piyasalara alım gelebilir, varlık fiyatlarını olumlu etkileyebilir.

Bugün aslında piyasalar için önemli günlerden bir tanesi. ABD'de son açıklanan istihdam verileri beklentilerin altındaydı. Bu, faiz artışı tahminlerini bir miktar azalttı. Bugün gelecek veri de bunu pekiştirebilir veya tam tersi, yeniden endişelerin artmasına yol açabilir. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir gündeyiz.

KASIM AYINA KADAR BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Ons ve gram altında ekim sonuna kadar hangi fiyat aralığını bekliyorsunuz? Yatırımcıların özellikle hangi seviyelerde temkinli olması gerekir?

Zafer Ergezen: Altın ve gümüş fiyatları için özellikle şuna dikkat etmek lazım: Savaş ne olacak, ne tarafa doğru gidecek? Ancak şurası da bir gerçek: Kasım ayına kadar herhangi bir gelişme beklenmiyor açıkçası. Zaten ABD Başkanı Trump da buna işaret etti. O zaman bu ne demektir? Bu, bir miktar daha baskının olduğu bir piyasayı bize gösterecek.

Açık konuşmak gerekirse ben altın tarafında 4.150-4.100 dolar aralığının görülebileceğini düşünüyorum. Ay sonunda bu seviyelerde olabiliriz. Belki bir miktar daha geniş aralık verebiliriz. Yani baktığımız zaman, 4.100-4.200 dolar aralığında bir yerde oluruz diye düşünüyorum. Görüntü de bunu gösteriyor.

Gümüş tarafına bakacak olursak, ekim ayı sonunda 58-60 dolar bandı arasında bir yerde olacağımızı düşünüyorum.