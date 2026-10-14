Fon krizinde dikkat çeken iddia! Necmettin Batırel’den Türkiye vurgusu

Türkiye’nin küresel yatırım merkezi olma hedefi ve fon krizine ilişkin tartışmalar ekonomi gündemindeki yerini korurken, Ekonomist Necmettin Batırel’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Türkiye’nin stratejik konumu, üretim kapasitesi ve yatırım potansiyeline vurgu yapan ve Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirmede bulunan Batırel, fon krizine ilişkin gelişmeleri ve küçük yatırımcıların korunmasına yönelik adımları ele aldı.

Türkiye, stratejik jeopolitik konumu, güçlü üretim altyapısı, genç nüfusu ve hayata geçirilen yapısal reformlar sayesinde dünyanın dikkat çeken yatırım merkezlerinden biri hâline geldi. Özellikle "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" gibi idari, hukuki ve mali reform adımları, ülkeyi küresel doğrudan yatırımlar için güvenli bir liman olarak konumlandırdı. Türkiye; Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Amerika ile dengeli bağlar kurarak küresel tedarik ve ticaret zincirlerinde kritik bir köprü görevi görüyor. Bölgesel krizlerin ortasında güvenli ve istikrarlı bir ticaret limanı sunması, küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımasını teşvik ediyor. Ülkemiz, 800 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile devasa bir sanayi gücüne sahip. 360 milyar dolarlık üretim değeriyle küresel sanayi devleri arasında dünyada 12. sırada yer alıyoruz. Gelişmiş lojistik kabiliyetleri sayesinde Avrupa ve çevre pazarlara anında lojistik dağıtım yapabilen merkezi bir üs konumundayız.

Kategori Gösterge / Özellik Detay / Veri Ekonomik ve Sanayi Büyüklüğü Dış Ticaret Hacmi 800 milyar doları aşan hacim Sanayi Üretim Değeri ve Sıralama 360 milyar dolar üretim değeri (Dünyada 12. sıra) Stratejik ve Jeopolitik Konum Küresel Köprü Rolü Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Amerika arasında dengeli bağlar Lojistik Kabiliyet Avrupa ve çevre pazarlara anında lojistik dağıtım üssü Yatırım ve Reform Ortamı Reform Programları Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı (idari, hukuki, mali reformlar) Bölgesel Yönetim Merkezi Kriz ortamında güvenli liman; küresel şirketler için yönetim üssü Temel Avantajlar Genel Güç Faktörleri Genç nüfus, güçlü üretim altyapısı ve stratejik jeopolitik konum

Yatırım ortamını daha rekabetçi, öngörülebilir ve şeffaf hâle getirmek amacıyla hukuki, idari ve kurumsal reformlar devreye alındı. İstanbul Finans Merkezi (İFM) odaklı sağlanan geniş vergisel teşvikler, yabancı sermayenin ve transit ticaretin Türkiye'ye çekilmesinde büyük rol oynuyor. Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye olan sermaye desteği rekor seviyelere ulaştı.

TÜRKİYE'YE SERMAYE DESTEĞİ YÜKSELDİ

Örneğin, Dünya Bankası Grubu, Türkiye için 21 milyar dolardan fazla özel sektör sermayesini harekete geçirerek Türkiye'yi küresel ölçekte en yüksek tutarda sermaye mobilize edilen ülkeler arasına soktu. Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda finans, sigorta ve enerji sektörleri başı çekiyor. En büyük yatırımcılar arasında Hollanda, ABD, İngiltere ve Lüksemburg gibi ülkeler var. Hükümetin teknoloji girişimlerine sunduğu milyarlarca dolarlık devlet destekleri, ülkeyi küresel inovasyon ligine taşıyor. Dünya rezervinin %73'üne sahip olunan bor madeni gibi kritik kaynakların tarım ve sanayide katma değerli ürünlere dönüştürülmesi yabancı yatırımcıların odağında.

Kategori / Alan Detaylar ve Öne Çıkan Gelişmeler Hukuki ve Kurumsal Reformlar Yatırım ortamını daha rekabetçi, öngörülebilir ve şeffaf hâle getirmek amacıyla hukuki, idari ve kurumsal reformlar devreye alındı. İstanbul Finans Merkezi (İFM) Geniş vergisel teşvikler ile yabancı sermaye ve transit ticaretin Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor. Uluslararası Finans ve Sermaye Desteği Dünya Bankası Grubu, 21 milyar dolardan fazla özel sektör sermayesini harekete geçirerek Türkiye'yi küresel ölçekte en çok sermaye mobilize edilen ülkeler arasına taşıdı. Öne Çıkan Sektörler Finans, sigorta ve enerji sektörleri doğrudan yabancı yatırımlarda başı çekiyor. En Büyük Yatırımcı Ülkeler Hollanda, ABD, İngiltere ve Lüksemburg. Teknoloji ve İnovasyon Hükümetin sunduğu milyarlarca dolarlık devlet destekleriyle ülke küresel inovasyon ligine taşınıyor. Stratejik Kaynaklar ve Madencilik Dünya rezervinin %73'üne sahip olunan bor madeninin tarım ve sanayide katma değerli ürünlere dönüştürülmesi yatırımcıların odağında yer alıyor.

FETÖ'DEN BU KEZ BORSA OYUNU

İşte bu başarıyı hazmedemeyen FETÖ uşağı soyguncuları kullanarak fon krizini meydana getirdiler. Amaçları, 15 Temmuz’da sözde askerî darbe ile gerçekleştiremedikleri operasyonu şimdi yüz binlerce yatırımcıyı soyarak hayata geçirmek istediler. Ama hükümet bu hain planı yıldırım hızıyla aldığı önlemlerle durdurdu; mağdur vatandaşların paralarını soyguncuların mal varlıklarına el koyup banka hesaplarını dondurarak ödüyor.

Fon krizi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), adli makamlar ve ekonomi yönetiminin hızlı müdahaleleriyle sistemik bir riske dönüşmeden akamete uğratılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz üzerinden hükümete yönelik yürütülen tartışmaları ve iddiaları "FETÖ taktiği, iftira ve dezenformasyon kampanyası" olarak nitelendirdi. Meclis'e sunulan yasa teklifiyle, tasfiye hâlindeki fonlarda parası kalan küçük yatırımcıları korumak adına 1 milyon TL'ye kadar olan net yatırım tutarları için ara ödemeler doğrudan hesaplara aktarılmaya başlandı. Böylelikle, sığ hisseler üzerinden borsa manipülasyonu yaparak finansal sistemi kilitlemeyi amaçlayan operasyon; yasal düzenlemeler, tanzim mekanizmaları ve yargı adımlarıyla kontrol altına alındı. Yine başaramadılar, yine yıkamadılar, çünkü biz asil Türk milletiyiz.