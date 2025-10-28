Bakan Memişoğlu depremde yaralananların sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde atlama, düşme nedeniyle yaralanan 19 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini duyurdu. Memişoğlu, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

"Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır.

Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."