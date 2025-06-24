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Bakan Memişoğlu 'Tarihi bir gün' diyerek duyurdu! Sağlıkta yeni dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta yeni bir döneme girildiğini 'tarihi bir gün' diyerek duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

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Bakan Memişoğlu 'Tarihi bir gün' diyerek duyurdu! Sağlıkta yeni dönem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 13:20

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta devrim niteliği taşıyan bir dizi yeniliği içeren yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından 'Tarihi bir gün' başlığıyla teklifin detaylarını paylaşan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

KIDEM TAZMİNATINA YANSIYACAK

"Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak.

İnşallah, çok kısa bir süre içinde yeni bir dönem başlayacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek.

-Organ bağışında dijital başvuru imkânının sunulduğu ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacak.

Bakan Memişoğlu 'Tarihi bir gün' diyerek duyurdu! Sağlıkta yeni dönem

-Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançları hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak.

-Sağlık hizmetleri yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hâle getirilecek.

Bakan Memişoğlu 'Tarihi bir gün' diyerek duyurdu! Sağlıkta yeni dönem

KENEVİRE SIKI TAKİP

-Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacak.

-İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımı hayata geçirilecek.

-Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı biçimde takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

Bakan Memişoğlu 'Tarihi bir gün' diyerek duyurdu! Sağlıkta yeni dönem

- Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı daha sıkı kurallara bağlanacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Bakanlığımızca yürütülecek.

'ÇOK DAHA ÖTEYE TAŞIYACAĞIZ'

Bugün geldiğimiz noktada, sahip olduğumuz bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücü ile çok daha ötesini hedeflediğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimizin bir kez daha altını çiziyorum.

Yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyor; ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı"

https://x.com/drmemisoglu/status/1937449939799249368

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#sağlık bakanlığı
#sağlık
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#Gündem
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