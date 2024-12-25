Bakan Memişoğlu'ndan Muğla'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

25 Aralık 2024 12:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:23

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterle ilgili açıklama yaptı. Spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Memişoğlu, "Gerekli incelemeler sürüyor, sonuçlar paylaşılacak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşan Bakan Memişoğlu, helikopter kazasıyla ilgili spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuştu.

'HELİKOPTER HASTA TAŞIMIYORDU' İDDİASI

22 Aralık'ta meydana gelen kazada, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki 2 pilot ve 2 sağlık personeli hayatını kaybetmişti. Helikopterin hasta taşımadığı ve AK Parti kongresi için bölgede olduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialara tepki gösteren Bakan Memişoğlu azaya ilişkin incelemenin devam ettiğini söyleyip şöyle konuştu:

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

"Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bu konudaki spekülasyonlara toplum çok itibar etmemeli. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem uçuş sistemleri. Onun için nedenleri, gerekçeleri nedir, sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak."

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