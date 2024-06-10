Bakan Özhaseki, hava durumundaki korkutan tabloya karşı uyardı

10 Haziran 2024 18:40 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren Kurban Bayramı dahil hava sıcaklığının 40 dereceleri de aşacağı konusunda uyardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valiliği dışarı çıkarken dikkatli olunması gereken günler konusunda uyardı.

Bakan Özhaseki "Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ülkemizde, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında yer yer 8 ila 12 derece artış olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporu verilerini paylaştı. Bakan Özhaseki açıklamasında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre salı gününden itibaren sıcaklıklarda artış beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ülkemizde, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında yer yer 8 ila 12 derece artış olacağı tahmin edilmektedir” ifadesini kullandı.

12 DERECE ARTACAK



Türkiye’de bu hafta genel itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklara dair açıklamada bulunan Bakan Özhaseki; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece artış olması beklendiğini dile getirdi.

40 DERECEYİ AŞACAK

Bazı illerdeki sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini belirten Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporu verilerini de paylaştı.

İSTANBUL 34 DERECEYİ BULACAK

Özhaseki; sıcaklık artışıyla birlikte bu hafta Aydın’da 42-45, Antalya’da 37-45, Balıkesir’de 39-42, Adana’da 37-42, İzmir’de 37-40, Ankara’da 34-36, Kayseri’de 31-35, İstanbul’da 32-34, Bursa’da 37-39, Sakarya’da 36-39, Bolu’da 32-35, Malatya’da 33-36, Diyarbakır’da 36-40, Şanlıurfa’da ise 36-40 derece sıcaklık beklendiğini dile getirdi.

SAAT 11.00 - 16.00 ARASINA DİKKAT

Bakan Mehmet Özhaseki, hava tahmin raporu verileriyle birlikte sıcaklık artışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için uyarılarda bulundu. Özhaseki, “Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmalarını; ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını ve akciğerlerimiz olan ormanlarımız konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "İstanbul'da sıcaklıkların salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 10°C üzerinde seyredeceği, hafta sonu yağışla birlikte mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 32-34 °C olacağı tahmin ediliyor, dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulundu.