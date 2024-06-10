Hava sıcaklıkları arttıkça artacak! Uzman isim sıcaklıkların zirve yapacağı tarihi açıkladı

10 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli yağışın etkisinde kalındığını hatırlatan Şahbaz, “Yağışlı hava ülkemizi yarından itibaren terk ediyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz'in iç kesimlerinde Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunda yağış olduktan sonra yurdumuzu terk edecek. Yerini sıcak bir havaya bırakıyor” şeklinde konuştu.

YARINDAN İTİBAREN HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Yurt genelinde termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını aktaran Şahbaz, “Yarından itibaren yurdumuzun batısından başlayarak oldukça yüksek sıcaklıkları göreceğiz. Halihazırda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrediyordu.

Ancak yarından itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 8 ila 10 derece. Diğer yerlerde 4 ila 8 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları yoğun sıcaklara karşı uyaran Şahbaz, bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade etti.