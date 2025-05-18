Bakan Şimşek'ten hakkında çıkan iddialara sert cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şimşek'in masasındaki kişi suç örgütü liderinin ortağı çıktı" başlıklı habere cevap verdi. İddiaları yalanlayan Bakan Şimşek, "Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır" dedi. "Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkânsızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir gazetede adına çıkan habere ilişkin açıklamada bulundu. "Şimşek'in masasındaki kişi suç örgütü liderinin ortağı çıktı" başlıklı haberi çok sert sözlerle eleştiren Bakan Şimşek, haberde bahsi geçen iddiaları yalandı.

"İDDİALAR AKIL DIŞIDIR"

Bakan Şimşek paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir gazete Bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşerimle Londra’da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkânsızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."

https://x.com/memetsimsek/status/1924028523582263552