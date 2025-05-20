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Bakan Tunç detayları ilk kez açıkladı! Hangi suç, ne kadar artacak?

Merakla beklenen Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişiklikler ve artışlar hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk kez konuştu. Tunç, hangi cezaların ne kadar artırılacağını ilk kez açıkladı.

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Bakan Tunç detayları ilk kez açıkladı! Hangi suç, ne kadar artacak?
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 11:09

Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemelerle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk kez konuştu. tv100’ekranlarında bir programa katılan Bakan Tunç, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve tehdit gibi suçların cezalarının artırılacağını belirtirken, meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun kapsamının da genişletileceğini ifade etti.

Kurusıkı silahlar da bu suç kapsamında değerlendirilerek, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülecek. Söz konusu eylemin düğün, nişan veya asker uğurlaması gibi etkinliklerde gerçekleştirilmesi durumunda ise ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

Bakan Tunç detayları ilk kez açıkladı! Hangi suç, ne kadar artacak?

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN YANDI

Yeni düzenlemeye göre alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara yönelik ceza 6 aydan 2 yıla kadar çıkarılacak. Ayrıca trafikte yol kesme fiili, müstakil bir suç olarak tanımlanacak ve bu suçu işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Bakan Tunç detayları ilk kez açıkladı! Hangi suç, ne kadar artacak?

ÖRGÜT SUÇLARINA YENİ DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları ve cezası yeniden belirleniyor. Örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarının cezalarında da artış öngörülüyor.

Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla; taksirle işlenen suçlarda ise (taksirle öldürme hariç) 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Bakan Tunç detayları ilk kez açıkladı! Hangi suç, ne kadar artacak?

KONUTTA İNFAZ SÜRELERİ UZATILIYOR

Yeni düzenleme ile bazı özel durumlar için konutta infaz süresi artırılıyor:

Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü bireyler için 1 yıldan 3 yıla,

70 yaş üstü bireyler için 2 yıldan 4 yıla,

75 yaş üstü bireyler için 4 yıldan 5 yıla kadar olan hapis cezaları konutta infaz edilebilecek.

80 yaşını geçmiş kişiler için bu süre 6 yıla kadar çıkarılabilecek.

Ayrıca, hastalık veya engellilik nedeniyle 5 yıla kadar olan hapis cezalarının konutta infazı 10 yıla kadar uzatılabilecek. Doğum nedeniyle verilen cezalarda da bu süre 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

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