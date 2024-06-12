Bakan Tunç duyurdu: Öğretmeni darbeden şüpheli gözaltına alındı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:53
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darbeden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.
Şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı