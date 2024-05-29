Bakan Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi meclise ulaştı

29 May 2024 12:04 - Güncelleme : 29 May 2024 12:15

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmasının Meslis'e ulaştığını bildirdi. "Hayvanları korumadaki hasasiyetimiz devam ediyor" diyen Tunç, taslağın değerlendirileceğini söyledi.

"MİLLETVEKİLLERİMİZ DEĞERLENDİRECEK"

Bakan Tunç taptığı konuşmada, "İlgili bakanlıkların başıboş sokak köpekleri için hazırlamış olduğu taslak çalışması Meclis'teki parti grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimizi bunu elbette ki değerlendireceklerdir. " dedi.