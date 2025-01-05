Bakan Tunç Narin davasında "Kritik rol oynadı" diyerek dikkat çekti

05 Ocak 2025 08:08 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 08:21

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve DNA tespitleri, HTS kayıtları gibi bilimsel delillerin davanın aydınlatılmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bakan Tunç, delil karartma iddialarına yönelik ayrı bir soruşturmanın sürdüğünü ve bu kapsamda 8 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Diyarbakır​'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşi bir cinayete kurban gitmesi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Adalet Bakanı​Yılmaz Tunç​, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, delillerin bilimsel yöntemlerle toplandığını ve mahkemenin adaletli bir karar verdiğini vurguladı. "Bu cinayet, yalnızca Narin’in ailesini değil, tüm Türkiye’nin vicdanını sızlattı. Soruşturma boyunca DNA testleri, HTS verileri ve kamera kayıtları gibi her türlü delil incelendi." diyen Bakan Tunç, olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"MAHKEME TİTİZLİKLE ÇALIŞTI"

Mahkemenin verdiği kararın delillere dayandığını belirten Tunç, gerekçeli karar açıklandığında kamuoyundaki tartışmaların son bulmasını umduklarını ifade etti. Tunç, "Mahkeme başkanı ve üyeleri, titizlikle çalışarak adaletin yerini bulmasını sağladı." dedi. Ancak delil karartma iddialarına yönelik ayrı bir soruşturmanın devam ettiğini belirten Tunç, bu kapsamda 8 kişinin tutuklandığını açıkladı.

"KRİTİK ROL OYNADI"

Daraltılmış Baz Uygulaması gibi bilimsel yöntemlerin kullanıldığına dikkat çeken Tunç, "Bu yöntem, kişilerin yer tespiti açısından önemli bir araçtır ve mahkeme tarafından dikkatle değerlendirilmiştir." dedi. Ayrıca DNA tespitleri ve diğer delillerin, mahkemenin kararında kritik rol oynadığı ifade edildi.

Adalet Bakanı, mahkeme sürecinin henüz tamamlanmadığını ve istinaf aşamasının devam ettiğini belirterek, yargı sisteminin olayın tüm boyutlarını aydınlatmak için çalıştığını vurguladı. Delil karartma iddialarıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeni iddianamelerin hazırlanacağı da açıklandı.