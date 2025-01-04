Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı ölüm nedenini açıkladı

04 Ocak 2025 20:54 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 21:00

Diyarbakır'da vahşi öldürülen Narin Güran'ın cinayetine ilişkin 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan açıklama geldi. Narin Güran'ın ölüm nedenini açıklayan Eryılmaz, 'Başka bir ihtimal yok' diyerek açıkladı.

Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde öldürülen Narin Güran davasında anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve amca Salim Güran​ ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Cinayetin nedeni henüz tam olarak bilinmezken 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatından açıklama geldi.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avukat Ali Eryılmaz, olayın cinsel saldırı temelli bir cinayet olduğunu işaret etti.

'Başka bir ihtimal yok' diyen Eryılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA'dır. Bu olayın açık şekilde "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığı oldu. Başka bir ihtimal yok!"

'SUJE' NE DEMEK?

Eryılmaz'ın kullandığı 'Sujesiyi' ibaresi hukuk dilinde; Muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve diğer bireylerden bağımsız olarak gerçekleştireceği işlemlerle muhakemenin ilerlemesine katkı yapan kimse anlamına geliyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA SON DURUM...

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe​ Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin'in öldürülmesine ilişkin amca Salim Güran, anne Yüksel Güran​ ve ağabey Enes Güran​ ile komşuları Nevzat Bahtiyar 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu.

Davanın son soruşturmasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.