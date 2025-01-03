Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni gelişme! Tahliyesi talep edildi

03 Ocak 2025 15:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:47

Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın cinayetine ilişkin görülen davada cesedi taşıyan ve saklayan Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde korkunç şekilde öldürülen Narin Güran davasında anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

"TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ"

Avukat Ataş, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz. İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz."

3 İSİM İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Öte yandan Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli olarak yürütülmekte olan soruşturma dosyasına müşteki sıfatıyla katılma talebimizi ve 1393 sayılı 6.9.2024 tarihli Van Kriminal Raporu'na istinaden Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya'nın soruşturmaya dahil edilerek, delilleri karartma, tanıkları yanıltma ve yurt dışına kaçma ihtimallerine binaen tutuklanmaları istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmelerini talep ettik.

TUTUKLUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Tutukluluğa itiraz eden avukat Eryılmaz'ın dilekçesinde de "müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğu" aktarılarak, tahliye talep edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.