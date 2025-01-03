Telefonunda cinsel içerikli görüntüler bulunmuştu! Narin Güran cinayetinde adı geçen imam görevden alındı 

03 Ocak 2025 13:45 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:19

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin cinayette adı geçen Tavşantepe Mahallesi camii imamı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevden alındı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına isimler arasında olan cami imamı R.K.'nın cinsel içerikli videosu bulunduğu öne sürülmüştü.

Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

Diyarbakır'ın Bağlar​ ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi​'nde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi cami imam R.K. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevden alındı. Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kararı devlet memurları kanununun 98/b maddesi gereğince görevden alındığı iddia edildi.

TELEFONUNDA CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLMİŞTİ!

Narin’in öldürüldüğü Tavşantepe köyü imamının sorgusunda yöneltilen "Telefonunuzda pek çok uygunsuz video var, videolardan birinde sizin de varsınız" sorusuna "Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk" cevabını verdiği öne sürülmüştü.

NARİN GÜRAN​ CİNAYETİ DAVASINDA SON DURUM...

Narin Güran, Diyarbakır​'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin'in öldürülmesine ilişkin amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu.

Davanın son soruşturmasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.