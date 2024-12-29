Narin Güran davasında karar verildi! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem olan açıklama: 'Mutluyuz, bize bu sevinci çok görenler...'

29 Aralık 2024 10:23 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:16

Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada anne Yüksel Güran, Ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını ve dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini gizlemekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar'a verilen ceza gündem olurken, avukat Ali Eryılmaz'dan 'mutluyuz' açıklaması geldi.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan Narin Güran​ cinayetine ilişkin görülen davanın 2. duruşmasında karar çıktı. 3 gün boyunca devam eden davada tutuklu sanıklar hakim karşısına geçerek savunmasını yaptı.

SANIKLARIN CEZASI BELLİ OLDU

Tüm savunmaların tamamlanmasıyla mahkeme, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Salim Güran'ın kendisine Narin'in cansız bedenini teslim ettiğini ve 'bunu yok et' dediğini söyleyen ve cesedi Eğertutmaz deresine sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizlemekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"ELBETTE MUTLUYUZ"

Sosyal medyada gündem olan kararın ardından Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan açıklama geldi. Eryılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevzat Bahtiyar iştirak halinde cinayetten beraat ederek delilleri gizlemek ve yok etmekten dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bu ceza size az gelebilir. Belki Nevzat sizin vicdanınızda 10 yıl, 20 yıl ya da müebbet hapis cezası almış olabilir. Sonuçta küçük bir bedeni dere kenarına gömmek canice bir eylem. Ancak kanunda bu suçun cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Dolayısıyla mahkeme vicdanıyla suçlu olduğuna karar verir ancak kanunda verilmesi gereken cezayı uygular. Nevzat Bahtiyar vekili olarak elbette biz mutluyuz. Müvekkilimiz işlemediği bir suçtan, iştirak halinde kasten cinayetten beraat etti.

Bu sevinci de bize çok görenlerin derdini iyi anlıyorum. Allah çarşınıza pazar versin." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu’ndan açıklama:

“Sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin delilleri karartma olarak değerlendirilmesinin kabulü mümkün olmamakla birlikte hüküm bu yönüyle kamu vicdanını yaralamıştır. Baromuz bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuracaktır”