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İnan Kıraç davasına inceleme! Bakan Tunç talimatı verdi, HSK harekete geçti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iş insanı İnan Kıraç için talimatı verdi. Buna göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.

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İnan Kıraç davasına inceleme! Bakan Tunç talimatı verdi, HSK harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:40

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.

İnan Kıraç davasına inceleme! Bakan Tunç talimatı verdi, HSK harekete geçti

İş insanı 'ın 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesine, kızı karşı çıktı. Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç, İstanbul Anadolu 18. 'nde evliliğin iptali için başvurdu.

İnan Kıraç davasına inceleme! Bakan Tunç talimatı verdi, HSK harekete geçti

NE OLMUŞTU?

İş insanı İnan Kıraç’ın 2024 sonunda Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından açılan davayla iptal edildi. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, ’nun raporu doğrultusunda Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığını gerekçe göstererek evliliği iptal etti. Mahkeme, Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin’i vasi atadı ve mal varlığına vesayet tedbir şerhi koydu.

İnan Kıraç davasına inceleme! Bakan Tunç talimatı verdi, HSK harekete geçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un izniyle, vesayet kararları ve vasi atamaları sürecindeki işlemler, dosyaların belirli vasilere verilmesi için baskı yapıldığı ve yüksek vekalet ücretleri (128 milyon TL) iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Müfettiş görevlendirildi ve iddialar kapsamlı şekilde araştırılacak.

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