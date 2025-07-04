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 | Dilek Ulusan

İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında yeni gelişme

Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç, evliliğinin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için açtığı davada tanıklar dinlendi ve duruşma ertelendi.

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İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında yeni gelişme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 15:47

İş insanı 'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada tanıklar huzurunda dinlendi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

İNAN KIRAÇ'IN EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI ERTELENDİ

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edilmişti.

İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında yeni gelişme

Mahkeme, söz konusu rapor doğrultusunda Kıraç'a geçici vasi atamış; devamında Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan ayrı bir dava sonucunda ise kalıcı vasilerin belirlenmesine karar verilmişti. Tanık beyanlarının alınmasının ardından duruşmanın 18 Temmuz tarihine ertelendiği öğrenildi.

İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında yeni gelişme
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ETİKETLER
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#Evlilik Iptali
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