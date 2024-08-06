Bakan Tunç'tan Instagram erişim engeli hakkında net mesaj

06 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:47

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"BTK'nın yetkileri var. İnternet ortamındaki yayınların düzenlenmesine ilişkin kanun var. 2007 yılında yürürlüğe girmişti. 2017 ve 2020'de önemli değişiklikler yapıldı bu kanunda. Çeşitli sorumluluklar var. Erişim sağlayıcılara, internetle ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri söz konusu. BTK ve başkanına verilen yetkiler var. Bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz, terör, çocuklara yönelik yasa dışı bahis gibi bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK başkanına verilmiştir. Bu yetkiyi kullanan kurum hangi gerekçelerle yayın durdurma kararı aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Çıkarılmazsa yayını durdurma yetkisi var. Bu yetki eğer suç teşkil ederse soruşturma makamları da devreye girer. Tabii şu anda BTK'nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti, herkes kurallara, kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa bu görevi devlet yapmak zorunda. O nedenle BTK'nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Hangi yayınları içerdiğine ilişkin sosyal medya şirketine bildirimde bulunuldu.

INSTAGRAM ERİŞİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Sosyal medya şirketi de kapatmaya gerekçe gösterilen yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar. Ulaştırma Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre henüz bu yayınlara erişim engellenmedi, Instagram'ın açılmasıyla ilgili bir durumun olmadığını söyledi.

Bu konuda yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik bir savunma alınacak, sonrasında da yargımız kararını verecek. O nedenle sosyal medya şirketleri de ülkemizin kanunlarına uymak zorunda. 56/51 sayılı kanun herkesi bağlar. Orada BTK'ya da erişim sağlayıcılarına da sosyal medya şirketlerine de verilen görevler var. Herkes bu görevleri yapmak zorunda. Katalog suçlara baktığımız zaman bu suçlar gerçek hayatta işlendiğinde nasıl yargı tarafından soruşturulup suçlular yaptırıma tabi tutuluyorsa sanal alemde de suçtur. O nedenle toplumu da suçtan korumak gerekir.

Burada her şey hukuk çerçevesi içinde gerçekleşir. Basın özgürlüğü, yayın özgürlüğü konusunda sonuna kadar varız ama basın yayın yoluyla, sosyal medya aracılığıyla suç işlenmesinin önlenmesi de hukuk devletinin görevidir."

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